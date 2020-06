21.06.2020 ( vor 10 Stunden )



Mitglieder der linksextremistischen MLPD enthüllen in Gelsenkirchen eine Mitglieder der linksextremistischen MLPD enthüllen in Gelsenkirchen eine Lenin -Statue. Das Denkmal ist in der Stadt umstritten. Rechte Gruppen erscheinen zum Protest. Die Polizei entdeckt in der Stadt Hakenkreuz-Schmierereien. 👓 Vollständige Meldung