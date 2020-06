HSV verliert in letzter Sekunde, Aufstieg immer unwahrscheinlicher Der HSV verliert in letzter Sekunde in Heidenheim und hat den Aufstieg in die Bundesliga nicht mehr in der eigenen Hand. Der VfB Stuttgart feiert in Nürnberg...

2. Liga - Klarer Sieg gegen Dynamo: Bielefelds Aufstieg fast sicher Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld ist der achte Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nur noch rechnerisch zu nehmen. Nach dem 4:0 (1:0) am Montag...

