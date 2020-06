23.06.2020 ( vor 16 Stunden )



Noch am Morgen wiegelt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet in der Noch am Morgen wiegelt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet in der Tönnies -Krise ab und schließt einen Lockdown für Güterslohs Nachbarkreis Warendorf aus. Am Nachmittag ist die behutsame Variante vom Tisch. Gesundheitsminister Laumann zieht die Notbremse und kündigt Massentests an. 👓 Vollständige Meldung