Quelle: DPA - vor 8 Stunden



17 Mitarbeiter von Dönerfleischproduzent positiv getestet 01:11 Moers, 25.06.20: Bei einer Dönerfleischproduktion in Moers bei Duisburg sind bislang 17 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete der Kreis Wesel am Mittwoch. Insgesamt habe der Betrieb 275 Mitarbeiter. Die Infizierten seien in Quarantäne, das gelte vorsorglich auch...