Die beiden Unternehmen zahlen gemeinsam eine Strafe von 345 Millionen Dollar an die US-Behörden. Ihnen wird vorgeworfen, Mitarbeiter von staatlichen Spitälern...

Absurde Begründung - 1000 Euro! Band sollte Strafe wegen Balkonkonzert zahlen - jetzt rudert Hamburg zurück Weil sie durch ein Balkonkonzert zur Bildung einer verbotenen Versammlung beigetragen hätten, brummt die Polizei der Hamburger Singer-Songwriterin...

Focus Online vor 1 Woche - Kultur