Ein Polizist schildert in einer Sprachnachricht die Ausschreitungen in Stuttgart. Der Mann scheint fassungslos, äußert sich auch rassistisch. Nun droht ein...

Polizisten sind bei der Vollstreckung eines Haftbefehls in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) von drei Männern beleidigt und angegriffen worden. Ein Beamter...

Stuttgart-Randale: Audio-Botschaft eines Polizisten bei Ausschreitung? Ein angeblicher Polizist schildert in einer Sprachnachricht die Ausschreitungen in Stuttgart. Der Mann scheint fassungslos, äußert sich auch rassistisch. Noch...

t-online.de vor 3 Tagen - Welt