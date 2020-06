25.06.2020 ( vor 3 Stunden )



Weniger Lohn und längere Arbeitszeiten: In Fleischfabriken arbeiten ausländische Beschäftigte zu miesen Konditionen. Mit solchen Missständen will die EU-Kommission in Brüssel Schluss machen. Sollte die Fleischindustrie ihre Saisonarbeiter nicht gleichberechtigt behandeln, drohen Strafen. 👓 Vollständige Meldung