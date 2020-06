26.06.2020 ( vor 4 Stunden )



In Thüringen ist ein Lkw frontal in ein Haus gefahren. Der Fahrer überlebt das nicht. Die Bergung gestaltet sich kompliziert. Beim Frontalcrash in ein Haus ist am Freitag ein Lastwagenfahrer im thüringischen Altkirchen (Altenburger Land) gestorben. Das Haus – laut Polizei ein unbewohntes Nebengebäud 👓 Vollständige Meldung