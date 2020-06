27.06.2020 ( vor 3 Stunden )

Für Borussia Dortmund geht es am letzten Spieltag der Fußball -Bundesliga um nichts mehr und so tritt der BVB auch auf: völlig lustlos, ohne Elan, ohne Einsatz. Die TSG Hoffenheim freut sich riesig, während der FC Bayern in Wolfsburg Offensiv-Geschichte schreibt und Gladbach Leverkusen abblitzen lässt.