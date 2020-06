27.06.2020 ( vor 9 Stunden )



Bei einem Badeunglück in Hessen kommen am Abend eine Mutter und ihr kleiner Sohn ums Leben. Ein Passant hatte die Frau noch aus dem Wasser geholt, doch sie lief erneut in den Fluss, um nach ihrem Kind zu suchen.