29.06.2020 ( vor 10 Stunden )



Paris (dpa) - Beispiellose Erfolge von den Grünen und ihren Verbündeten bei den Kommunalwahlen in Frankreich setzen Staatschef Emmanuel Macron erheblich unter Druck. Sein Mitte-Lager erlebte bei der Endrunde am Sonntag ein Fiasko. Zwar konnte sich Regierungschef Édouard Philippe mit deutlichem Vorsp Paris (dpa) - Beispiellose Erfolge von den Grünen und ihren Verbündeten bei den Kommunalwahlen in Frankreich setzen Staatschef Emmanuel Macron erheblich unter Druck. Sein Mitte-Lager erlebte bei der Endrunde am Sonntag ein Fiasko. Zwar konnte sich Regierungschef Édouard Philippe mit deutlichem Vorsp 👓 Vollständige Meldung