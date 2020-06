Ringelblume Todesurteile auf Bundesebene: Oberstes US-Gericht ebnet Weg für Wiederaufnahme von Hinrichtungen… https://t.co/c3j5bGDMdy vor 2 Stunden Birgit Scheeren-bleibt zuhause! RT @ndaktuell: Seit fast 17 Jahren wurde auf Bundesebene in den #USA kein #Todesurteil mehr vollstreckt. Dies könnte sich jetzt nach einer… vor 3 Stunden neues deutschland Seit fast 17 Jahren wurde auf Bundesebene in den #USA kein #Todesurteil mehr vollstreckt. Dies könnte sich jetzt na… https://t.co/bIDNXGobKw vor 3 Stunden Dr.M.A.A.O.W. #Todesstrafe auf Bundesebene: Oberstes #US-Gericht erlaubt #Hinrichtungen mit Giftspritze 💉 mit nur 1 Medikament 17… https://t.co/DsGGlOSAIg vor 3 Stunden Susanne*Roellchen Todesstrafe auf Bundesebene: Oberstes US-Gericht erlaubt Hinrichtungen - https://t.co/7RRpYkc5Mj https://t.co/iw0pkqICBW vor 3 Stunden Steve Ritter #Todesstrafe auf Bundesebene: Oberstes US-Gericht erlaubt Hinrichtungen Mir scheint, der zivilisatorische Fortschr… https://t.co/SKUMTndSNg vor 3 Stunden