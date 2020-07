01.07.2020 ( vor 5 Stunden )

Der durch einen Bilanzskandal gebeutelte Zahlungsabwickler Wirecard kommt nicht zur Ruhe. Am frühen Morgen durchsuchen Ermittler abermals mehrere Objekte des Unternehmens in Deutschland und Österreich. Unterdessen zeichnet sich ab, dass der Konzern in Einzelteilen verkauft wird.