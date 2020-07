01.07.2020 ( vor 13 Stunden )



Im Internet leistet sich die Modebranche einen harten Wettbewerb. Nicht alle können da mithalten, auch nicht Esprit. Zusätzlich leidet das Unternehmen in der Corona-Krise unter fehlendem Umsatz. Rund 50 Läden will das Label deshalb in Deutschland schließen, mehr als tausend Jobs werden ausgelöscht.