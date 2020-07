02.07.2020 ( vor 1 Tag )

Washington (dpa) - In den USA schnellen die Corona-Zahlen mit einem Rekordwert von mehr als 50.000 Neuinfektionen an einem Tag in die Höhe. Während US-Präsident Donald Trump weiter an das Verschwinden des Virus glaubt, nahmen am Mittwoch mehrere Bundesstaaten kurz vor dem Nationalfeiertag am 4. Juli