Liverpool in Manchester zerlegt: City verpasst Klopp üblen Meister-Kater

Eine Woche nach dem Meister-Triumph ist in Liverpools direktem Duell mit Manchester City vom tabellarisch manifestierten Klassenunterschied nichts zu sehen - im Gegenteil. Die Feierlichkeiten scheinen Klopps Jungs in den Knochen zu stecken. Und De Bruyne und Co. nutzen die Gelegenheit für die kleine Rache.