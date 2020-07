03.07.2020 ( vor 7 Stunden )

Als der Multimillionär Jeffrey Epstein sein Missbrauchsnetzwerk aufbaute, war eine Frau ihm ganz nahe. Nun ist sie gefasst – und könnte über weitere Mittäter auspacken. Niemand kannte Jeffrey Epstein so wie Ghislaine Maxwell . Niemand war ihm so nahe und niemand war derart tief in sein Missbrauchsne