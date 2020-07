06.07.2020 ( vor 8 Stunden )

Sein erster Wahlkampf-Auftritt nach der Corona- Pause gilt eher als missglückt - trotzdem hält US-Präsident Trump weiterhin an Großveranstaltungen fest. Am kommenden Wochenende steht ein Besuch in New Hampshire an. Diesmal findet der Auftritt aber nicht in einem geschlossenen Stadion statt.