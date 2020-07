06.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Als Fußballspieler schafft er es nie in die Als Fußballspieler schafft er es nie in die Bundesliga - nun will Daniel Thioune dieses Ziel als Trainer erreichen. Nach dem Abgang von Dieter Hecking wechselt der 45-Jährige vom VfL Osnabrück zum Rivalen an die Elbe - und wird neuer HSV-Coach. Wohl auch, weil er schlichtweg günstig ist. 👓 Vollständige Meldung