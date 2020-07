Quelle: DPA - vor 1 Woche



Rot am See: Prozess um Gewalttat mit sechs Toten beginnt 01:21 Ellwangen, 29.06.20: Mehr als fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod von sechs Menschen bei einem Familientreffen in Rot am See in Baden-Württemberg hat am Montag der Mordprozess gegen einen 27-Jährigen am Landgericht Ellwangen begonnen. Der Angeklagte soll Ende Januar seine Eltern, Halbgeschwister...