Volksblatt.li Die globale #Durchschnittstemperatur könnte schon in einem der kommenden Jahre mehr als 1,5 Grad über dem vorindust… https://t.co/8MXGvSVM8T vor 28 Minuten Serge der Graue RT @RND_de: Die Weltwetterorganisation stellt eine düstere Prognose für die globale Durchschnittstemperatur. Eine drastische Prognose geben… vor 3 Stunden swissbusiness Neuer Bericht: Ein globaler Temperaturanstieg um 1,5 Grad ist schon in Reichweite https://t.co/fySlluUpgc vor 4 Stunden Roland Achatz RT @APA_Science: Globaler #Temperaturanstieg um 1,5 Grad schon in Reichweite https://t.co/13SGohjVyG #Klimawandel vor 5 Stunden peakaustria Globaler Temperaturanstieg um 1,5 Grad schon bald möglich - BOE Blue Ocean Event very likely this year https://t.co/zzHj9eq0b9 vor 5 Stunden RND Die Weltwetterorganisation stellt eine düstere Prognose für die globale Durchschnittstemperatur. Eine drastische Pr… https://t.co/u7DFrZXI8u vor 5 Stunden