Stephan Dreyse Drei Tote nach Felssturz in Österreich https://t.co/hrCuJkEQVK Über @updayDE gesendet vor 18 Minuten FOCUS Panorama In der Steiermark - Felssturz-Drama in Österreich: Drittes Todesopfer entdeckt https://t.co/e5O4XVglEa vor 2 Stunden FOCUS Online TopNews In der Steiermark - Felssturz-Drama in Österreich: Drittes Todesopfer entdeckt https://t.co/bGMco00hFJ vor 2 Stunden SALZBURG24 Drittes Todesopfer nach Felssturz in der #Bärenschützklamm in der #Steiermark https://t.co/izpSmj8nYw via @salzburg24 vor 3 Stunden V.de Poorter🚜 RT @MarliesMarlies1: 😢 Bei einem beliebten Foto-Punkt blieb die 10-köpfige Gruppe stehen. Plötzlich donnerte der Felsbrocken herab und töt… vor 2 Tagen Marlies 😢 Bei einem beliebten Foto-Punkt blieb die 10-köpfige Gruppe stehen. Plötzlich donnerte der Felsbrocken herab und… https://t.co/iEv4mnSXMW vor 2 Tagen