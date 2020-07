Entscheidung in der Türkei: Gericht ebnet Weg zur Nutzung der Hagia Sophia als Moschee Kirche, Moschee und dann Museum - die Hagia Sophia ist eines der beliebtesten Bauwerke Istanbuls. Immer wieder gibt es in der Türkei Forderungen, sie wieder zur...

stern.de vor 8 Stunden - Computer





Erdogans Plan scheint aufzugehen - Gericht ebnet Weg zur Umwandlung der Hagia Sophia in Moschee Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat einem Bericht zufolge den Status des berühmten Gebäudes Hagia Sophia in Istanbul als Museum annulliert und...

Focus Online vor 9 Stunden - Politik