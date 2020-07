13.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Wiesbaden (dpa) - Frauen in Deutschland haben im vergangenen Jahr weniger Babys auf die Welt gebracht als 2018. So lag die Zahl der Neugeborenen bei rund 778 100, das waren etwa 9400 Kinder weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Rechnerisch kamen damit 9, 4 Bab