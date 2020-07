In den Wald geflüchtet: Polizei sucht mit Großaufgebot nach bewaffnetem Mann Oppenau (dpa) - Mit einem Großaufgebot hat die Polizei an diesem Montag die Suche nach einem 31-Jährigen fortgesetzt, der vier Polizisten in Oppenau im...

t-online.de vor 20 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • stern.de