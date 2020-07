15.07.2020 ( vor 7 Stunden )



Die Zukunft Sebastian Vettels ist nach wie vor ungeklärt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat aber mehrere Optionen. ntv-Experte Felix Görner erklärt, welche Variante am wahrscheinlichsten ist und was Die Zukunft Sebastian Vettels ist nach wie vor ungeklärt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat aber mehrere Optionen. ntv-Experte Felix Görner erklärt, welche Variante am wahrscheinlichsten ist und was Vettel für die kommenden Wochen plant. 👓 Vollständige Meldung