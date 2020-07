16.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Eine Situation wie in diesen Wochen, die gab es in New York seit über zehn Jahren nicht mehr: Es herrscht Leerstand an Mietwohnungen. Grund dafür: die Corona Pandemie . Viele Bewohner erkennen die Stadt nicht mehr wieder. Aber in der Krise liegt auch eine Chance für die Metropole. 👓 Vollständige Meldung