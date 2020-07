21.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Zeugen beobachten, wie Unbekannte eine Frau in Bagdad verschleppen. Bei der Entführten soll es sich um eine Deutsche handeln. Die in Berlin geborene Hella Mewis lebt seit mehreren Jahren in der irakischen Hauptstadt. Ihr Verbleib ist unklar.