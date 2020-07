Olli Sch RT @MDRAktuell: Auswärtiges Amt beruft wegen Entführungsfall im Irak Krisenstab ein. In Bagdad war gestern die deutsche Kuratorin Mewis von… vor 1 Stunde Michael Voß RT @MDRAktuell: Auswärtiges Amt beruft wegen Entführungsfall im Irak Krisenstab ein. In Bagdad war gestern die deutsche Kuratorin Mewis von… vor 2 Stunden WEB.DE News Der Irak im "dunklen Tunnel": Deutsche Kuratorin in Bagdad entführt https://t.co/Q0DY6uOViB vor 4 Stunden General-Anzeiger Moderne Kunst hat in konservativen Kreisen des #Irak einen schweren Stand. Die Deutsche Hella Mewis wollte jungen K… https://t.co/lRSzkOcus6 vor 5 Stunden Ursula D. RT @MDRAktuell: Auswärtiges Amt beruft wegen Entführungsfall im Irak Krisenstab ein. In Bagdad war gestern die deutsche Kuratorin Mewis von… vor 5 Stunden MDR AKTUELL Auswärtiges Amt beruft wegen Entführungsfall im Irak Krisenstab ein. In Bagdad war gestern die deutsche Kuratorin M… https://t.co/CH2hPsNlzj vor 6 Stunden