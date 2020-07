21.07.2020 ( vor 7 Stunden )



Vor Gericht äußert sich Stephan Balliet erstmals öffentlich zum Anschlag in Halle im Oktober 2019. Er erzählt, wie seit der Flüchtlingskrise die Wut auf Fremde in ihm aufstieg. Auch zum Ablauf des Anschlags gibt er Auskunft. Zwischendrin muss die Vorsitzende Richterin ihn ausbremsen, weil er sich rassistisch äußert.