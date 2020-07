21.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Ein Banker verzockt das Vermögen einer Bauunternehmerin und will nicht zu seinem Fehler stehen. Stattdessen versucht er 20 Jahre vergeblich seinen Fehler auszugleichen. Als die Konten so gut wie leer sind, gesteht er seine Taten - und bringt seine Kundin wohl letztlich brutal um. Ein Banker verzockt das Vermögen einer Bauunternehmerin und will nicht zu seinem Fehler stehen. Stattdessen versucht er 20 Jahre vergeblich seinen Fehler auszugleichen. Als die Konten so gut wie leer sind, gesteht er seine Taten - und bringt seine Kundin wohl letztlich brutal um. 👓 Vollständige Meldung