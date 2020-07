21.07.2020 ( vor 8 Stunden )

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag eine Ausweitung der Maskenpflicht ab Freitag angekündigt. Zum Schutz besonders Schutzbedürftiger, so Kurz. „Im Lebensmitteleinzelhandel, in Supermärkten , Bank- und Post-Filialen wird der Mund-Nasen-Schutz wieder eingeführt“, so Kurz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).