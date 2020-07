23.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Der Unvereinbarkeitsbeschluss ist offenbar Nebensache: In Bernau bei Berlin lässt sich eine Frau in den Vorstand des AfD-Ortsverbandes wählen, die früher in NPD und DVU aktiv war. Und in Düsseldorf kandidiert ein "Macheten-Mann" für die AfD.