23.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Hunderttausende Menschen in Südamerika sind schwer von der Pandemie betroffen. Hunderttausende Menschen in Südamerika sind schwer von der Pandemie betroffen. China reagiert darauf mit einem enormen Kredit, der an einer ganz bestimmten Stelle helfen soll. Für den Zugang zu einem möglichen Corona - Impfstoff hat China nach mexikanischen Angaben den Ländern Lateinamerikas und der 👓 Vollständige Meldung