24.07.2020 ( vor 5 Stunden )

US-Präsident Trump prahlt erneut mit einem Test, der seine mentale Gesundheit beweisen soll. In einem TV-Interview spricht er vor einem verdutzten Reporter über die Test-Aufgaben. Aber was steckt dahinter? Marc K. Siegel musste am Mittwoch stark sein – der Professor für Medizin an der New York Unive