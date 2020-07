Marina Ilona RT @ntvde: Minister ist selbst betroffen: Britische Spanien-Urlauber müssen in Quarantäne https://t.co/sutVDNZFig vor 1 Stunde YonnyB RT @ntvde: Minister ist selbst betroffen: Britische Spanien-Urlauber müssen in Quarantäne https://t.co/sutVDNZFig vor 3 Stunden Markus Reilly 🎗 RT @ntvde: Minister ist selbst betroffen: Britische Spanien-Urlauber müssen in Quarantäne https://t.co/sutVDNZFig vor 3 Stunden