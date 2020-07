27.07.2020 ( vor 18 Stunden )



In den Untersuchungen zu einem schweren Unfall auf der A8 gibt es eine schlimme Erkenntnis. Der Crash war offenbar ein Mordversuch – der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Ein überschlagenes Auto auf der A8 in Bayern war laut Polizei kein schwerer Unfall, sondern ein Mordversuch. Ein Mann soll ve In den Untersuchungen zu einem schweren Unfall auf der A8 gibt es eine schlimme Erkenntnis. Der Crash war offenbar ein Mordversuch – der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Ein überschlagenes Auto auf der A8 in Bayern war laut Polizei kein schwerer Unfall, sondern ein Mordversuch. Ein Mann soll ve 👓 Vollständige Meldung