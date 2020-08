Prokdus-Gesundheit ADAC warnt vor Abzockern: In diesen Ländern sind falsche Pannenhelfer unterwegs https://t.co/FN0NHw6BxN via @TOnline_News vor 1 Tag Geblitzt.de https://t.co/2zSJFHNimt Der #ADAC warnt vor falschen #Pannenhelfern in Teilen Osteuropas und auf dem #Balkan. Die B… https://t.co/3w6RLTPIKU vor 4 Tagen Captor Zone https://t.co/q94CwMlfab ADAC warnt vor Abzockern: In diesen Ländern sind falsche Pannenhelfer unterwegs Our Hashtag… https://t.co/CQl0WJ1XUM vor 5 Tagen @gklamt54 ADAC warnt vor Abzockern: In diesen Ländern sind falsche Pannenhelfer unterwegs https://t.co/t2X1Me3Y2I vor 5 Tagen