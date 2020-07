30.07.2020 ( vor 9 Stunden )



Im Falle eines Wahlsiegs will Joe Biden die USA in das Pariser Klimaabkommen zurückführen. Im Falle eines Wahlsiegs will Joe Biden die USA in das Pariser Klimaabkommen zurückführen. Donald Trump nutzte einen Auftritt bei einer Ölförderanlage nun dazu, um seinen Kontrahenten zu attackieren. US-Präsident Donald Trump hat seine Unterstützer im Fall seiner Wahlniederlage im November vor eine 👓 Vollständige Meldung