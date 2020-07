30.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Sexarbeit gehört zu den wenigen Professionen, die in der Corona- Sexarbeit gehört zu den wenigen Professionen, die in der Corona- Krise nach wie vor auf dem Index steht. Ein Fehler, erklärt die Deutsche Aidshilfe. So verlagere sich Prostitution nur ins Illegale. Außerdem könnten Sexarbeiterinnen Vorbild in Hygiene-Fragen sein. 👓 Vollständige Meldung