Er war Wahlkampfmanager von Edmund Stoiber beim Rennen um die Kanzlerschaft 2002, gefragter Gast in Talkshows und ehemaliger Chefredakteur der "Bild am Sonntag". Nun ist Er war Wahlkampfmanager von Edmund Stoiber beim Rennen um die Kanzlerschaft 2002, gefragter Gast in Talkshows und ehemaliger Chefredakteur der "Bild am Sonntag". Nun ist Michael Spreng im Alter von 72 Jahren gestorben. 👓 Vollständige Meldung