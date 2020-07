31.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Fällt die 40-Grad-Marke? Der Sommer gibt heute und morgen alles: blauer Himmel, Sonne satt, warme Seen. Doch schon in der zweiten Tageshälfte beginnt der Wetterumschwung. Nach teils kräftigen Gewittern beginnt die neue Woche deutlich kühler. Doch dann steht ein Fällt die 40-Grad-Marke? Der Sommer gibt heute und morgen alles: blauer Himmel, Sonne satt, warme Seen. Doch schon in der zweiten Tageshälfte beginnt der Wetterumschwung. Nach teils kräftigen Gewittern beginnt die neue Woche deutlich kühler. Doch dann steht ein Hitze -Comeback an. 👓 Vollständige Meldung