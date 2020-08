31.07.2020 ( vor 14 Stunden )

Tausende Haushalte in mehreren US-Bundesstaaten haben in letzter Zeit mysteriöse Post erhalten: In den Briefkästen fanden sich nie bestellte Packerl mit Samen, auf denen „Made in China “ steht. Die rätselhaften Sendungen haben die US- Behörden auf den Plan gerufen – sie warnen davor, die Samen einzusetzen.