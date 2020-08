01.08.2020 ( vor 10 Stunden )



Noch vor einer Woche schippert die "Roald Amundsen" Passagiere durch die Gegend. Jetzt liegt sie in Tromsø vor Anker, 33 Mitglieder ihrer Crew wurden mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet. Mehrere hundert Menschen waren mit dem Schiff unterwegs, sie alle müssen nun in Quarantäne.