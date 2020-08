05.08.2020 ( vor 21 Stunden )

Nach den beiden Explosionen im Hafen von Beirut am frühen Dienstagabend suchen Rettungsteams in zerstörten Gebäuden nach Überlebenden. Mehrere Staaten schickten Spezialisten in die libanesische Hauptstadt. Bei dem Unglück, ausgelöst höchstwahrscheinlich durch falsch gelagerte Chemikalien, kamen über 100 Menschen ums Leben, mehr als 4.000 wurden verletzt. Die halbe Stadt gleicht einem Trümmerfeld.