06.08.2020 ( vor 6 Stunden )



Max Kruse hat seine Rückkehr in die Bundesliga nicht nur angekündigt, sondern auch vollzogen: Der 32-Jährige schließt sich aber nicht seinem Ex-Klub Werder Bremen an, stattdessen zieht es Kruse in die Hauptstadt. Vom 1. FC Union Berlin ist der Fußballprofi "komplett überzeugt". 👓 Vollständige Meldung