Banküberfall in Le Havre: Geiselnehmer gibt auf 01:20 Im nordfranzösischen Le Havre ist am Donnerstagabend eine Geiselnahme in einer Bankfiliale unblutig beendet worden. Der 34-jährige Mann ergab sich schließlich der Polizei.