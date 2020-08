Streit um das Neue Amerika-Haus im früheren Augsburger KZ-Außenlager In der Halle 116 der früheren Sheridan-Kaserne eröffnet bald das Neue Amerika-Haus. Das Projekt und die beteiligten Akteure stehen in der Kritik. Was steckt...

Augsburger Allgemeine vor 18 Stunden - Deutschland