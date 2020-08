Beirut: Explosion macht 80.000 Kinder obdachlos – Zahl der Toten steigt

Der Leuchtturm Finde nur ich es befremdlich, dass bei der #Beirut_Explosion Hunderte (!!!) Menschen aus dem Libanon ums Leben komm… https://t.co/Qj1O9bdgPT vor 1 Tag Nähblatt(🏡) RT @STC_Schweiz: Wir sind erschüttert über die Explosion in #Beirut! Unser Krisenteam ist vor Ort, um die Regierung in den kommenden Tagen… vor 2 Tagen Save the Children CH Wir sind erschüttert über die Explosion in #Beirut! Unser Krisenteam ist vor Ort, um die Regierung in den kommenden… https://t.co/uzVnVLiDtA vor 2 Tagen