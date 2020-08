UEFA modifiziert Regel: Gelb-Verwarnungen verfallen nach Achtelfinale Lissabon (dpa) - Gute Nachricht für den FC Bayern und RB Leipzig: Die UEFA hat vor den Blitzturnieren in der Champions League und Europa League ihre Regel zu...

t-online.de vor 3 Tagen - Sport





Auch nach Syrien-Einmarsch: Rüstung für die Türkei in Millionenhöhe bleibt Berlin (dpa) - Auch nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien hat die Bundesregierung Rüstungslieferungen an den Nato-Partner in zweistelliger Millionenhöhe...

t-online.de vor 5 Tagen - Deutschland